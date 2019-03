Andra & The Backbone Segera Rilis Singel Baru





JPOS-KUPANG.COM- Band Andra and The Backbone berencana merilis singel baru dalam waktu dekat. Singel terakhir Andra and The Backbone adalah "Deja Vu" yang dirilis pada Maret 2018.

Grup musik yang dibentuk pada tahun 2007 ini, beranggotakan Andra Ramadhan (gitar), Dedy Lisan (vokal), dan Stevi Item (gitar).

Menurut Andra, target penyelesaian materi singel terbarunya ini molor lantaran jadwal tampil yang padat.

"Rencana kami mau selesaikan singel terbaru kami, ya harusnya sih Januari (selesai) tapi sibuk manggung. Insya Allah minggu depan (singelnya sudah rampung)," ucap Andra ditemui usai tampil dalam Lifechanger Concert di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2019).

• Dewa 19 Kumpul Lagi dengan Ari Lasso dan Once Mekel

Namun, Andra yang juga gitaris Dewa 19 belum mau membocorkan apa judul dari singel terbaru Andra and The Backbone itu.

Menurut dia, singel ini tak jauh berbeda dengan lagu-lagu milik mereka yang lainnya.

"Ya kayak lagu Andra and The Backbone biasanya," ujarnya.

Sementara, Dedy menuturkan meski tak jauh berbeda dengan gaya musik singel yang lainnya, ada beberapa sentuhan baru yang mereka jajal dalam singel terbaru ini.

"Ya lebih pop, kayak (grup musik) laid back, ada pengaruh musik yang biasa kita dengarkan dulu, kita masuki," tuturnya.

Dedy pun berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan sesegera mungkin merilis singel tersebut, apalagi proses pengerjaannya telah dilakukan cukup lama.

• Nonton Dewa 19 di DPR, Vokalis Giring Nidji Dengar Orang Bicarakan Ahok

"Tepatnya sih kami belum bisa bilang tanggal ya (kapan dirilis), as soon as possible. Segera sih pasti, karena sebenarnya proses rekamannya sudah jalan dari tahun lalu cuma balik lagi, karena kesibukan manggung jadi tertunda," pungkasnya. (*)