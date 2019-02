Nonton dan Dukung peserta The Voice Indonesia, Rambu Piras Malam ini

Kunjungi Kantor Pos Kupang, Dini Rambu Piras Ceritakan Perjuangannya di The Voice Indonesia

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM l KUPANG - Malam ini, Kamis (28/2/2019) peserta

The Voice Indonesia, Dini Rambu Piras asal Nusa Tenggara Timur akan tampil di babak Bettle, pukul 20:30WITA di GTV.

Rambu Dini yang masuk dalam tim Anggun C Sasmi telah lolos dari babak Blind Audition dan babak Knockout. Saat ini Rambu Dini sedang menanti untuk tampil di babak Battle.

Rambu Piras di Kantor Pos Kupang (POS-KUPANG.COM/EFLIN ROTE)

"Dan kalau lolos nanti malam, besok pukul 00:00 sudah mulai bisa vote untuk babak live tanggal 7 Maret nanti," kata Raymond, manajer Dini Rambu Piras yang menghubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (28 /2/2019)

Cara votenya, Ketik TVI(spasi)RAMBU

kirim ke 95151 dan tarif: 2200/sms.