Jadi Penyemangat Buat ARMY, Inilah 10 Momen Terbaik BTS saat "Re:memVer Party"

POS-KUPANG.COM - Selasa (26/2/2019) lalu, BTS melakukan Re:memVer Party.

ARMY pun bersukacita karena bisa bertemu idola mereka. Momen tersebut ditangkap para ARMY di media sosial dan mereka berterimakasih kepada BTS karena berhasil membuat hari mereka jauh lebih baik.

Dilansir dari Koreaboo, inilah 10 momen terbaik Re:memVer Party yang diambil saat BTS lakukan siaran langsung.

• Tak Bisa Tolak Pesona Jimin BTS Reporter Ini Nekat Lakukan Hal Ini Saat Bertemu Jimin BTS di Bandara

• 11 Foto Member BTS yang Keren dalam Kostum yang Serasi, Bikin ARMY Wow

• Ngaku Army BTS, Sudah Tahu Belum Fakta-Fakta Tentang RM BTS, Yuk Kepoin

Cek this out!

1. Ketika Jimin berakting seperti dia tidak pernah melihat dirinya selama bertahun-tahun

• Jungkook BTS Lakukan Interaksi Lucu Ini Saat Akan Bawakan Pidato PBB Jimin Tak Berhenti Tertawa

• V BTS Ketahuan Jatuh Cinta Pandangan Pertama dengan Gadis Cantik Ini Saat Fanmeet Gak Mau Lepas Loh!

• Fotografer Prancis, Bernard Faucon, Tuding BTS Jiplak Karyanya, Big Hit Entertainment pun Bereaksi

2. Ketika mereka mengajari ARMY cara mengambil selfie yang sempurna

Your browser does not support video.

3. Ketika mereka mengadakan pesta dansa di atas panggung saat lagu IDOL

Your browser does not support video.

4. Ketika mereka memberi ARMY penghargaan mereka sendiri

Your browser does not support video.

5. Ketika Jhope memaku nyanyian kipas BTS

6. Ketika Jimin menjatuhkan diri dari kursi ... lagi

Your browser does not support video.

• Intip Yuk! Foto-foto Pesona Jidat Jungkook BTS yang Bikin ARMY Meleleh, Nomor 14 Super Seksi

• Daebak, BTS, BLACKPINK & ITZY Jadi Grup Idol Kpop Paling Populer di Bulan Februari 2019

• Cakep Banget, Deretan Gaya Rambut Jungkook BTS ini Bisa Bikin ARMY Pingsan!

7. Apa pun ini

8. Saat V memamerkan dualitasnya

Your browser does not support video.

• Gadis Kecil 6 Tahun Ini Sukses Bikin ARMY Baper Setelah Lakukan Hal Ini Bareng BTS Berkali-kali

• Intip Yuk! Foto-foto Pesona Jidat Jungkook BTS yang Bikin ARMY Meleleh, Nomor 14 Super Seksi

• Teman Baik Jimin BTS Bongkar Sifat Jimin BTS di Acara I Can Hear Your Voice, ARMY Masih Cinta Ya?

9. Ketika Jungkook menemukan cara untuk menambahkan J-Hope dan Suga ke foto grup ini

Koreaboo

10. Ketika mereka memenangkan penghargaan untuk "Artis Top 10", "Best V Original" untuk variety show mereka Run BTS, "Best Video" untuk BTS JK, dan "Best Channel" dengan 10 juta pengikut

BTS (Koreaboo)

(pos-kupang.com/eflin rote)