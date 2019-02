Fotografer Prancis, Bernard Faucon, Tuding BTS Jiplak Karyanya, Big Hit Entertainment pun Bereaksi

POS-KUPANG.COM - Boyband asal Korea Selatan, BTS telah menyampaikan pernyataan resmi mengenai klaim fotografer Bernard Faucon bahwa video musik "Blood, Sweat & Tears" mereka mirip dengan karyanya.

Dilansir dari koreaboo.com, fotografer itu mengklaim bagian-bagian tertentu dari video musik BTS mirip dengan karyanya tahun 1978 "Banquet" dari "Summer Holidays". Pakaian pada manekin dan latar belakangnya sama, menurut seniman Prancis itu.

Dia juga mengklaim bahwa bagian dari fotografi sampul untuk "Young Forever" mirip dengan karyanya.

Selain itu, ia mengklaim bahwa judul album BTS diinspirasi oleh proyeknya pada 1997-2003 "The Most Beautiful Day of My Youth".

Dalam sebuah wawancara dengan media, dia menyatakan, “Saya senang mereka terinspirasi oleh pekerjaan saya. Saya tidak berencana untuk mengambil tindakan hukum, tetapi saya berharap mereka mengakui fakta bahwa mereka terinspirasi (oleh pekerjaan saya)."

Menanggapi klaim ini, Big Hit Entertainment telah menyatakan bahwa mereka telah menolak klaim tahun lalu. Kedua pihak bertukar sertifikat dan Bernard Faucon telah meminta maaf dan kompensasi.

"September lalu, sebuah galeri mengklaim kesamaan dan kami mengirimkan pernyataan bahwa klaim tersebut tidak valid," Big Hit Entertainment.

Bernard Faucon (Wikipedia)

Berdasarkan data Wikipedia, Bernard Faucon (lahir 12 September 1950) adalah seorang fotografer dan penulis Prancis. Ia pertama kali memantapkan karier di bidang fotografi seni dan telah melakukan pameran secara luas di seluruh dunia.

Faucon lahir di Apt, di Provence, Prancis selatan. Dia menghadiri lycée di Apt, kemudian belajar di Sorbonne, lulus dalam bidang Filsafat pada tahun 1973. Hingga 1977 dia bekerja sebagai pelukis seni rupa, dan kemudian menemukan fotografi.

Karya fotografinya mengungkapkan kecintaan terhadap pemuda dan keindahan, menggunakan warna jenuh, latar alami, kamar, dan sering kali berupa boneka manekin.