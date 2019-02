Nilai Tukar Rupiah Melemah 11 Poin, Saat ini di Atas Rp 14.100

POS KUPANG.COM - - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Selasa pagi, bergerak melemah 11 poin menjadi Rp14.118 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.107 per dolar AS. (*)

• Ketiadaan Dana jadi Pemicu Proses Pembebasan Lahan Bandara Ende Molor

• KPU Kota Kupang Temukan Tiga Kotak Suara Rusak

• Mauro Icardi Tak Akan Tinggalkan Inter Milan, Ini Penegasan Sang Istri Tegaskan