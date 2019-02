Wajah kamu bisa cepat tua jika kamu melakukan 6 kebiasaan seperti ini di Pagi hari.

POS-KUPANG.COM - Wajah kamu bisa cepat tua jika kamu melakukan 6 kebiasaan seperti ini di Pagi hari.

6 Kebiasaan di Pagi Hari ini Ternyata Bikin Wajah 10 Lebih Tua

Apa yang biasanya kita lakukan di saat bangun pagi?

Gosok gigi, mandi, langsung menyiapkan sarapan anak-anak. Atau ada ritual lain?

• Gaya Rambut Sesuai Dengan Zodiak Kamu, Capricorn Rambut Panjang, Leo dan Virgo Rambut Berombak

• Ramalan Zodiak Minggu 17 Februari 2019, Pisces Emosional, Libra Cari Ketenangan, Zodiak Kamu?

Contoh-contoh di bawah ini, bisa membuat perbedaan dalam memunculkan garis-garis halus, keriput, pori-pori dan bercak di wajah.

Kalau kebiasaan di pagi hari tidak tepat, bisa lo, membuat kita terlihat 10 tahun lebih tua. Berikut kebiasaan tersebut;

1. Terlalu heboh membersihkan wajah

Setelah tidur malam, kulit memang perlu disegarkan. Namun tidak lantas menggunakan pembersih, apalagi ditambah dengan mencuci muka dengan sabun.

"Ini hal nomor satu yang membuat wajah terlihat lebih tua terlalu kering," kata Julius Few, MD, Direktur Klinik Kulit di The Few Institute for Aesthetic Plastic Surgery.