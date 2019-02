Dapat banyak rekor penghargaan ARMY BTS kuatirkan V BTS bakal alami masalah gangguan kesehatan seperti ini.

Kata-kata BTS sudah menjadi identik dengan kalimat pemecah rekor. Member Kpop Idol, BTS V baru-baru ini juga memecahkan sejumlah rekor sendirian.

Dilansir POS-KUPANG. COM dari berbagaibsumber, pada 30 Januari, V merilis "Scenery", sebuah lagu yang dibuat sendiri tentang cinta dan kerinduan.

Pada minggu pertama, "Scenery" memecahkan sejumlah rekaman SoundCloud utama, termasuk menjadi lagu SoundCloud yang paling disukai dalam 24 jam pertama,

dan solo BTS tercepat yang mencapai 30 juta stream.

Member Kpop Idol BTS inipun mendapatkan penghargaan lain dari para fans.

Bukan hanya soal peraihan kerja kerasnya dalam bermusik, fans dan ARMY berpikir dia juga layak mendapatkan penghargaan untuk sesuatu yang juga telah ia lakukan dengan sangat bekerja keras.

Ya, rambutnya!

V telah memiliki setidaknya 8 warna rambut yang berbeda hanya dalam 2 bulan, yang merupakan catatan pribadi baru. Dia mulai rambut cokelat kastanye

