Link Streaming Episode Perdana Drama Korea Touch Your Heart Lengkap Subtitle Indonesia

POS-KUPANG.COM - Episode perdana Drama Korea Touch Your Heart telah tayang Rabu (6/2/2019) malam.

Drama Korea Touch Your Heart yang menampilkan Lee Dong Wook dan Yoo In Na ini akan tayang setiap Rabu dan Kamis di tvN.

Bagi kalian yang pernah menonton Goblin, tentu akrab dengan Lee Dong Wook dan Yoo In Na. Keduanya kembali dipertemukan di Drama Korea Touch Your Heart.

Dilansir dari Soompi, episode perdana Touch Your Heart berhasil meraih rating 4,7 persen dengan puncaknya 6 persen. Drama ini juga memiliki target penonton di kisaran usia 20 hingga 49 tahun.

Touch Your Heart merupakan Drama Korea bergenre komedi romantis yang mengisahkan Kwon Jung Rok yang diperankan Lee Dong Wook, seorang pengacara dingin nan perfeksionis dan Oh Yoon Seo yang diperankan oleh Yoo In Na, seorang artis terkenal.

Di episode pertama, diceritakan bagaimana Oh Yeon Seo bisa bekerja sebagai sekretaris Kwon Jung Rok selama tiga bulan.

Kwon Jung Rok terus dibuat kesal karena Oh Yeon Seo tidak mampu mengerjakan setiap pekerjaannya dengan baik dan malah memberinya kerjaan.

Sinopsis drama korea Touch Your Heart menceritakan Oh Yeon Seo (Yoo In Na), selebritis populer yang terlibat skandal dan memiliki akting yang buruk.

Demi membintangi drama penulis naskah terkenal, ia bekerja sebagai sekretaris Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook), pengacara dingin dan perfeksionis tapi sukses.