Reuni Yoo In Na & Lee Dong Wook, Intip 3 Alasan Kalian Harus Tonton Drama Korea Touch Your Heart

Sinopsis Drama Korea Touch Your Heart yang Dibintangi Lee Dong Wook & Yoo In Na, Tayang Hari ini!

POS-KUPANG.COM - Epsiode pertama Drama Korea Touch Your Heart akan tayang perdana hari ini, Rabu 6 Februari 2019 di tvN.

Drama Korea Touch Your Heart yang dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na merupakan adaptasi dari novel web dengan judul yang sama yang pertama kali diterbitkan tahun 2016 oleh KakaoPage.

Lalu, seperti apa sinopsis Drama Korea Touch Your Heart ini? Drama ini menceritakan kisah asmara seorang aktris papan atas Oh Yoon Seo, yang sedang berada di titik terendah dalam hidup.

Touch Your Heart (Soompi)

Dia jatuh karena skandal dengan seorang pengacara licik. Oh Yoon Seo terkenal karena penampilannya yang cantik tapi aktingnya jelek.

Dia terlibat dalam skandal dengan putra dari keluarga kaya raya. Karir aktingnya menurun drastis.

Oh Yoon Seo kemudian mendengar bahwa penulis skenario terkenal ingin menjadikannya pemeran utama seri drama.

Karakter itu bekerja sebagai sekretaris pengacara. Untuk mendapatkan pengalaman, Oh Yoon Seo bekerja sebagai sekretaris pengacara selama beberapa bulan.

Sementara itu, Kwon Jung Rok adalah seorang pengacara di sebuah firma hukum.

Kwon Jung Rok adalah sosok yang sombok dan berhati dingin. Suatu hari, bosnya meminta Kwon Jung Rok membiarkan Oh Yoon Seo bekerja sebagai sekretarisnya selama enam bulan.