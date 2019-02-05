Rising Star Indonesia

CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini, Bryce Adam vs Suci Sitorus, Siapa Tersingkir?

Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) malam ini pukul 21.30 WIB.

CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini, Bryce Adam vs Suci Sitorus, Siapa Tersingkir?
RCTI/vidio.com
CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4, Bryce Adam vs Suci Sitorus, Siapa Tersingkir? 

CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4, Bryce Adam vs Suci Sitorus, Siapa Tersingkir?

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Babak Live Duel 3 Rising Star Indonesia RCTI baru saja selesai, Senin (4/2/2019) malam.

Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) malam ini pukul 21.30 WIB.

Babak Live Duel 4 Rising Star RCTI selain di tayangkan melalui siaran televisi RCTI, bisa juga ditonton melalui link Live Streaming di bawah ini:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

Lalu, siapa saja yang akan tampil di Live Duel 4 Rising Star RCTI malam ini?

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CARA VOTING & LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Duel 3 dan 4, Siapa Lolos?

"Dan inilah mereka yang akan berduel di babak Live Duel 4 Rising Star Indonesia di hari Selasa nanti. Adakah diantara mereka yang menjadi Jagoanmu? Share dikolom komentar yuk!" tulis akun Instagram Rising Star Indonesia, risingstar_ina, Senin (4/2/2019).

1. Dewa Krishna vs Evan Saragih

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Tags
Rising Star Indonesia
Bryce Adam
Suci Sitorus
RCTI
live streaming
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Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Pos Kupang
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