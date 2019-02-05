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CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Malam Ini, Bryce Adam vs Suci Sitorus, Siapa Tersingkir?
Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) malam ini pukul 21.30 WIB.
CARA VOTE & LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4, Bryce Adam vs Suci Sitorus, Siapa Tersingkir?
POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Babak Live Duel 3 Rising Star Indonesia RCTI baru saja selesai, Senin (4/2/2019) malam.
Rising Star Indonesia RCTI memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) malam ini pukul 21.30 WIB.
Babak Live Duel 4 Rising Star RCTI selain di tayangkan melalui siaran televisi RCTI, bisa juga ditonton melalui link Live Streaming di bawah ini:
Lalu, siapa saja yang akan tampil di Live Duel 4 Rising Star RCTI malam ini?
• Hasil Rising Star Indonesia Live Duel 3, Inggid Wakano Nyanyi Sambil Tatap Mata Ariel NOAH
• CARA VOTING & LIVE STREAMING Rising Star Indonesia di RCTI, Live Duel 3 dan 4, Siapa Lolos?
"Dan inilah mereka yang akan berduel di babak Live Duel 4 Rising Star Indonesia di hari Selasa nanti. Adakah diantara mereka yang menjadi Jagoanmu? Share dikolom komentar yuk!" tulis akun Instagram Rising Star Indonesia, risingstar_ina, Senin (4/2/2019).
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LIVE STREAMING Rising Star Indonesia (Live) RCTI, Malam ini Pukul 21.30 WIB, Live Duel 3!