Tak Mau Cedera Neymar Dijadikan Alasan Kekalahan PSG

POS KUPANG.COM - - Tanpa kehadiran Neymar, Paris Saint-Germain ( PSG) menelan kekalahan pertama di Liga Perancis musim ini.

Tim besutan Thomas Tuchel itu takluk 1-2 di markas Olympique Lyon, di Stadion Gropama, Dechines-Charpieu, pada lanjutan Liga Perancis, Minggu (3/1/2019) atau Senin (4/2/2019) dini hari WIB.

Neymar memang tidak bermain di laga ini karena sedang menderita cedera metatarsal. Striker asal Brasil ini harus menepi selama 10 pekan setelah terkena cedera pada laga melawan Strasbourg, Januari 2019 lalu.

Tanpa kehadiran Neymar, dominasi PSG di Liga Perancis pun seolah menurun. PSG langsung menelan kekalahan pertama setelah Neymar absen.

Kendati demikian, pelatih PSG, Thomas Tuchel, menampik absennya Neymar adalah penyebab kekalahan tim raksasa Perancis itu.

"Saya tak tahu apakah kami merasa kehilangan mereka tetapi nyatanya kami tidak memiliki Neymar kedua atau (Marco) Verratti kedua, tetapi kami penuh percaya diri dengan adanya pemain lain," ujar eks pelatih Borussia Dortmund itu, dikutip BolaSport.com dari Four Four Two.

"Ada begitu banyak peluang di lini Angel (Di Maria) dan (Julian) Draxler di mana mereka tampil sangat bagus," kata Tuchel menambahkan.

PSG sempat unggul terlebih dulu lewat gol Angel Di Maria pada menit 7', walau akhirnya tuan rumah Lyon mampu membalikkan kedudukan lewat gol Moussa Dembele (33') dan Nabil Fekir (49').

"Kami juga terlalu pasif setelah gol pertama, kurang presisi, kami banyak membuat keputusan buruk," ujar Tuchel.

"Lyon bermain dengan kualitas yang jauh lebih baik, tetapi saya suka dengan penampilan kami di babak kedua," tutur dia melanjutkan.

Meski kalah dari Lyon, PSG masih menduduki puncak klasemen Liga Perancis.

Mereka masih mempunyai tabungan dua laga dan terpaut sepuluh poin dari posisi dua yang diduduki Lille. (*)