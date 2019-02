8 Karakter di Drama Korea ini Punya Rambut Indah lho, Siapa Saja? Kepoin yuk!

POS-KUPANG.COM - Menonton Drama Korea tidak hanya melihat akting pemain dan menikmati jalan ceritanya semata.

Selain itu juga, penampilan artis dalam setiap adegan tentu saja menarik untuk diperhatikan secara detail. Tidak hanya cara berpakaian atau cara berdandan, gaya rambut para artis juga dirasa bisa menunjang performa akting mereka di sebuah Drama Korea.

Hal-hal seperti itu bisa memperkuat karakter mereka di sebuah Drama Korea. Dilansir dari Soompi, ada 8 karakter yang memiliki hair goals di sebuah Drama Korea.

8 karakter ini kental dengan predikat "rambut terindah" dalam sebuah Drama Korea. Siapa saja? Kepoin yuk!

1. Sunny di Goblin

Sunny di Goblin (azlindsay)

2. Soo Ho di Hwarang

Soo Ho di Hwarang (akoreanodyssey)

3. Yoon An Na di Another Oh Hae Young

Yoon An Na di Another Oh Hae Young (aiyuji)

Yoon An Na di Another Oh Hae Young (aiyuji)

4. Oska di Secret Garden

Oska di Secret Garden (upic)

5. Shim Chung di The Legend of the Blue Sea

Shim Chung di The Legend of the Blue Sea (dramakolik)

6. Ohn Joon Young di The Third Charm

Ohn Joon Young di The Third Charm (idleminds)

7. Kim Mi So di What’s Wrong With Secretary Kim

Kim Mi So di What’s Wrong With Secretary Kim (DPmaindancer)

8. Kim Jin Hyuk di Encounter

Kim Jin Hyuk in Encounter (setsmaker)

Favorit kamu nomor berapa nih? (pos-kupang.com/eflin rote)