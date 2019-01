Siswa SMA-SMK di NTT, Ayo Bagi Ide Bisnis Lewat IdPedia Hadiahnya Jutaan Rupiah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Program Telkomsel ini ditujukan untuk siswa SMA-SMK di NTT untuk berbagi ide bisnis melalui program idPedia. Telkomsel menyediakan hadiah puluhan juta.

Program Telkomsel ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT. IdPedia merupakan ajang kompetisi untuk berbagi ide bisnis yang melibatkan siswa-siswi SMA atau sederajat di wilayah NTT.

Acara peluncuran bertempat di Hotel Pelangi, Kamis (24/1/2019), melibatkan para kepala sekolah, guru para siswa dari beberapa sekolah di Kota Kupang.

Manager Youth & Community Telkomsel Regional Bali Nusra, Mohammad Andy Nugroho mengatakan, program idPedia merupakan wujud nyata Telkomsel dalam memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan terutama di kalangan siswa-siswi SMA atau sederajat di wilayah NTT.

"Para guru dan siswa yang telah mengikuti kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan kreativitas dan ide-ide bisnis menarik yang bermanfaat bagi masyarakat di Tanah Air," katanya.

Kegiatan ini dirangkai dengan seminar Managemen Daya Ingat Untuk Negara dengan menghadirkan narasumber Yudi Lesmana selaku pakar daya ingat internasional dipadu dengan training bersertifikasi tentang Managemen Daya Ingat.

Andy menjelaskan, sebelum idPedia, Telkomsel telah meluncurkan Program Indonesia Next dan Next Day untuk dunia kampus. Indonesia Next baru sebatas ide bisnis sedangkan Next Day sudah dalam bisnis yang sudah star up.

"Sementara idPedia, bagaimana menjadikan teknologi sebagai teman para siswa SMA dan mengajak para siswa jadi pebisnis," ujarnya.

Menurutnya, idPedia pertama diluncurkan di Mataram, NTB, kemudian Kupang dan terakhir di Denpasar, Bali. "Kami memilih Mataram, Kupang dan Denpasar karena idPedia merupakan project genuin Telkomsel Bali Nusra," ujarnya.

Periode submit program idPedia yaitu hingga 24 Maret 2019 melalui website www.idPedia.co.id. Nantinya dari seluruh ide yang di-submit. (*)