Jangan Ngaku ARMY Jika Tak Tahu Penghargaan yang Diperoleh BTS Sepanjang Tahun 2018

POS-KUPANG.COM - Jangan ngaku jadi ARMY jika tak tahu penghargaan apa saja yang sudah diperoleh BTS di sepanjang tahun 2018.

Memasuki 2019, BTS telah mengawali awal tahun mereka dengan pencapaian luar biasa selama 2018 belakangan.

Tahun 2018 bisa dikatakan sebagai masa emas BTS meraih puncak popularitas mereka di industri musik Korea Selatan maupun internasional.

Hampir setiap bulan BTS selalu memberikan kabar baik terkait prestasi yang berhasil diraih mereka.

Dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber, berikut daftar penghargaan yang berhasil diraih BTS selama 2018.

* JANUARI 2019

Golden Disc Awards

- Disk Bonsang (Love Yourself: Her)

- Disk Daesang (Love Yourself: Her)

- Digital Bonsang (Spring Day)

Seoul Music Awards

- Bonsang Award

- Daesang Award