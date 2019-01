Bikin Baper, Intip 7 Momen Paling Meluluhkan Hati dari Episode 33-34 Drama Korea 'The Last Empress'

Drama Korea The Last Empress

POS-KUPANG.COM - Satu lagi drama Korea yang mencuri perhatian penonton. Adalah drama The Last Empress yang berkisah tentang kehidupan seorang aktris musikal yang menikahi seorang kaisar.

Oh Ssu Ni yang diperankan Jang Na-Ra adalah seorang aktris musikal yang memiliki kepribadian yang ceria. Dalam drama The Last Empress ini, tiba-tiba ia menikahi Kaisar Lee Hyuk yang diperankan oleh Shin Sung-Rok.

Dalam drama Korea The Last Empress, Oh Ssu Ni yang mencari cinta sejati dan kebahagiaan saat dia berjuang nelewati kehidupan istana, ia terjerat kasus pembunuhan nenek kaisar yang menyebabkan kematian keluarga kekaisaran.

• Episode 15 Drama Korea Encounter, Soo Hyun Lepas Cincin Pemberian Jin Hyuk: Benaran Putus?

• Inilah 7 Karakter yang Sering Ditemui di Drama Korea Bertema Sejarah: Pangeran Tampan dan Ratu Licik

• Inilah Akhir Drama Korea Encounter Kisah Cinta Soo Hyun dan Jin Hyuk Berakhir Tragis? Jangan Nangis

Oh Ssu Ni naik melawan kekuatan absolut istana dan bertarung melawan kekuasaan.

Sementara itu, ia jatuh cinta pada Na Wang-Sik yang diperankan Choi Jin-Hyuk yang merupakan pengawal keluarga kekaisaran.

Na Wang Sik datang ke istana untuk membalas dendam pada orang yang bertanggungjawab atas kematian ibunya, karena kematian nenek Kaisar Lee Hyuk, Oh Ssu-Ni menghancurkan keluarga kerajaan dengan bantuan Na Wang-Sik dan menemukan cinta sejati.

Saat ini, drama Korea The Last Empress telah memasuki episode 33-34.

Dilansir dari Soompi, di episode 33-34 terdapat momen-momen yang sentimental hingga konyol yang terjadi. Apa saja? Yuk intip 7 momen melting drama Korea The Last Empress episode 33-34.

1. Permintaan maaf Hyuk

Momen pertama adalah ketika Hyuk (Shin Sung Rok) merendahkan dirinya dan kemudian meminta maaf kepada Sunny (Jang Nara) karena telah menerima transfusi darah. Karena Hyuk tidak pernah mengakui kesalahannya, momen permintaan maaf Hyuk ini adalah sebuah langkah besar bagi kaisar dan tentu saja menyenangkan melihatnya telah berusaha menjadi orang yang lebih baik.

Permintaan maaf Hyuk (Soompi)

Permintaan maaf Hyuk (Soompi)