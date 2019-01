Park Bo Gum dan Drama Korea 'Sky Castle' Jadi Aktor dan Drama Paling Buzzworthy Minggu ini

POS-KUPANG.COM - Good Data Corporation merilis peringkat mingguan drama Korea dan pemeran yang paling buzzworthy atau yang paling banyak dibicarakan netizen Korea.

Data tersebut dirilis pada 21 Januari 2019. Dilansir dari Soompi, Good Data Corporation menganalisis 34 drama yang ditayangkan antara 14 Januari dan 20 Januari di artikel online, postingan blog, forum komunitas, media sosial, dan penayangan di klip video.

Drama Korea 'Sky Castle' JTBC menduduki puncak daftar drama yang paling banyak dicari. Ini menjadi minggu keenam drama ini menduduki peringkat teratas dalam sejarah jaringan kabel.

• Drama Korea Encounter - Sinopsis Episode 11, Pertemuan Soo Hyun dengan Ayah Jin Hyeok

• Segera Tayang di Trans TV, Inilah Sinopsis Drama Korea Whats Wrong with Secretary Kim?

• Inilah 10 Drama Korea dengan Tema Kisah Cinta Si Kaya dan Si Miskin, Wajib Ditonton nih!

Beberapa aktor drama 'Sky Castle' juga muncul dalam daftar aktor yang paling buzzworthy, termasuk Kim Hye Yoon, Jung Joon Ho, Kim Seo Hyung, Kim Bo Ra, dan Yum Jung Ah.

Di tempat kedua, ada drama Korea 'Memories of the Alhambra' yang tayang di tvN. Drama ini baru saja menayangkan episode terakhirnya pada hari Minggu. Aktor Hyun Bin juga naik dari nomor 5 dalam daftar minggu lalu menjadi nomor 3 minggu ini.

Sementara, dua artis dari drama Korea 'Encounter' Park Bo Gum dan Song Hye Kyo kembali menduduki peringkat 1 dan 2 dalam artis yang paling buzzworthy.

Keduanya konsisten berada dalam peringkat 10 besar sejak drama perdana mereka.

Sementara drama Korea 'Encounter' berada di peringkat keempat dalam daftar yang dirilis dan bertahan selama lima minggu berturut-turut.

Nah, drama apa saja yang paling buzzworthy minggu ini? Kepoin yuk, 10 paling top minggu ini!

1. SKY Castle - JTBC

2. Memories of the Alhambra - tvN

3. The Last Empress - SBS