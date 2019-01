Rizal R & D Cerita Soal Alat Musik Sirplet

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Rizal, personil R & D, kontestan Rising Star RCTI bercerita soal alat musik ia yang sebut Sirplet (perpaduan antara sisir dan kantong plastik).

Di live audition III rising star, Rizal selain menyanyi juga memainkan Sirplet. Ia bersama Daniel, rekan duetnya, sukses membawakan lagu milik Bob Marley berjudul Get Up, Stand Up dan berhasil meraih 86% vote.

"Sudah sejak tahun 2005 saya belajar memainkan Sirplet. Saya diajar oleh ayah saya sendiri," ujar Rizal, saat menyambangi Kantor Redaksi Pos Kupang, Sabtu (19/1/2019).

Rizal menjelaskan, bakat musiknya, diwariskan oleh sang ayah. "Ayah saya seorang pemusik, jadi saya banyak belajar dari beliau," ungkap Rizal.

Selain pandai memainkan Sirplet, Rizal juga ternyata pandai memainkan keyboard dan gitar.

Rizal dan Daniel mengaku, mereka sangat bangga bisa tampil di ajang rising star. "Yah kami tentu sangat bangga bisa tampil di rising star, menghibur masyarakat Indonesia dan NTT khususnya," ungkap Daniel.

Daniel menceritakan, ia dan Rizal sudah lama berteman akrab dan sama-sama bergelut di bidang musik, kendati bukan sebagai pekerjaan pokok.

"Yah pas kita diskusi untuk ikut rising star, ya sudah kita sepakat dan ikut audisi," ungkap Daniel.

Di rising star, Rizal dan Daniel tidak hanya menunjukkan bakat mereka tetapi juga ingin memperkenalkan seni dan budaya NTT. Salah satunya dengan mengenakan pakian motif daerah NTT.

"Saya merasa bangga dan percaya ketika mengenakan pakaian dengan motif daerah NTT. Sekaligus, mau menunjukkan, bahwa kita di NTT punya karya-karya yang luar biasa," ungkap Rizal.

Rizal dan Daniel hadir di Kantor Redaksi Pos Kupang didampingi Noya Letuna. Mereka bertiga disambut oleh Wakil Pemred Pos Kupang Hasyim Ashari, News Editor, Paul Burin, Eflin Rote dan Reporter, Gecio Viana.

News Editor Pos Kupang, Paul Burin mengapresiasi perjuangan R & D di ajang rising star. Ia berharap keduanya bisa tampil lebih baik lagi di babak selanjutnya.

Hasyim Ashari, Wakil Pemred Pos Kupang, pada kesempatan itu, meminta Rizal memainkan alat musik 'Sirpet' (sisir dan plastik), yang dimainkan Rizal pada saat live audition III rising star.

Seperti penampilannya di rising star, Rizal memainkannya dengan tenang dan santai. Nada-nada lagu Bolelebo ia mainkan dengan sempurna. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)