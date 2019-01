Vanessa Angel Jadi Tersangka dan Terancam Pidana 6 Tahun, Sang Kekasih Curhat di Instagram: Pasrah?

POS-KUPANG.COM - Kekasih bagikan curhatan Vanessa Angel yang penuh rasa pasrah melalui Instagram Story. Tak tahu lagi harus kemana dan bicara apa lagi.

Aktris Vanessa Angel yang tersandung kasus prostitusi aktris online kini terancam dipidana 6 tahun penjara.

Setelah melalui proses pemeriksaan, Vanessa Angel yang tadinya ditetapkan sebagai saksi kini telah dijadikan sebagai tersangka.

Bibi, kekasih Vanessa Angel, pun tak bisa melakukan banyak hal.

Bibi terlihat membagikan beberapa story di Instagram-nya.

Tangkapan Layar Instagram Story kekasih Vanessa Angel (Instagram Story/ bibliss_)

Bibi memosting foto Vanessa yang tengah menunduk dan menangis.

tampak Vanessa mengenakan baju putih.

Dalam story tersebut, Bibi menuliskan kutipan curhatan Vanessa.

"Aku udah gak tau lagi mau kemana Bi, aku pun udah gatau lagi mau bicara apa.

Aku cuma bisa pasrah sama Tuhan Allah hidupku jadi begini..

Aku... Aku. aku. aku... (emoji)"

Sebelumnya, Bibi mengunggah story lagu Daugther dari John Mayer.

"So, Fatehers please please please please be good to your daughter (emoji)," tulis Bibi di story tersebut.

Tangkapan layar Instagram story kekasih Vanessa Angel (Instagram Story/ bibliss_)

Selain itu, Bibi juga mengunggah story lain tentang pesan pada semua orang yang main sosial media.

Bibi seperti ingin mengingatkan untuk menjaga omongan dengan mengatakan, "Some things are better left unsaid."

Ada hal yang memang tak perlu diungkapkan.

Tangkapan layar Instagram Story kekasih Vanessa Angel (Instagram Story/ bibliss_)

(TribunStyle.com/ Suli Hanna)

