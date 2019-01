Jennie BLACKPINK Ulang Tahun, Dapat Kiriman Bunga Mawar Putih Cantik Ini, dari Kai EXO?

POS-KUPANG.COM - Ulang tahunnya beda 2 hari, Kai EXO dan Jennie BLACKPINK merayakannya dengan cara begini, jangan baper loh.

Kai EXO dan Jennie Blackpink dikabarkan telah berpacaran. Siapa sangka ternyata ulang tahun keduanya hanya beda dua hari.

Kai EXO merayakan ultahnya pada Senin (14/1/2019) dan Jinnie BLACKPINK merayakan pada Rabu (16/1/2019).

Begini cara keduanya merayakannya.

Tepat Rabu (16/1/2019) tengah malam, tagar #ShiningJennieDay menjadi tranding topic Twitter.

Jennie BLACKPINK kini genap berusia 23 tahun. Para penggemar mengucapkan selamat kepada Jennie dengan menyertakan #ShiningJennieDay melalui akun Twitter mereka.

Foto-foto Jennie BLACKPINK dengan berbagai gaya menyertai ucapan selamat ulang tahun dari para penggemar.

Selamat ulang tahun, Jennie!

Di ulang tahunnya yang ke 24 tahun, Jennie BLACKPINK mengunggah foto-foto ulang tahunnya, salah satunya kiriman bunga mawar putih yang diunggah di akun Instagramnya.

Jennie BLACKPINK pun menuliskan caption "Thank you for the beautiful gift" pada foto kiriman bunga mawar cantik tersebut.

Yuk, kenali lebih dekat member BLACKPINK ini!

Kehidupan Pribadi