Naomi Zaskia Akhirnya Minta Do, Buat Dirinya dan Kang Sule. Bikin Baper

POS-KUPANG.COM--Hubungan kedekatan antara komedia Sule dengan aktris pendatang baru Naomi Zaskia semakin santer di telinga masyarakat.

Belum lama pasca bercerai, ayah Rizky Febian itu dikabarkan tengah menjalin hubungan serius dengan gadis yang usianya 20 tahun lebih muda darinya.

Hal ini bermula dari unggahan Sule dalam akun instagram pribadinya yang menampilkan genggaman tangan dengan seorang wanita yang diduga kekasihnya.

Rupanya Sule dan Naomi Zaskia sudah cukup lama saling mengenal.

Dalam tayangan status selebritis yang dipublikasikan pada Minggu (13/1/2019), Naomi secara blak-blakan memberikan tanggapannya.

Kolase Sule dan Naomi Zaskia, wanita 22 tahun yang dikabarkan dekat dengan sang komedian (Instagram/ferdinan_sule & naonomnom)

Gadis kelahiran Jerman tersebut menjelaskan jika cinta tak pernah memandang usia.

Ia mengaku jika tak pernah tahu apa yang akan terjadi kedepannya.

"Cinta tuh ngga ngenal umur, kedepannya ngga ada yang tau dia akan dapat yang lebih muda dari aku atau lebih tua, no body knows, aku dapat yang deket-deket sama aku, I dont know, lets see, intinya cinta itu ngga mengenal umur," ujar Naomi.

Saat ditanya tentang isu pernikahan, Naomi pun hanya tersenyum sembari meminta doa.

Ia menegaskan jika jodoh tidak pernah ada yang tahu.

"Doain yang terbaik lah buat aku, buat kang sule, buat kita, jodoh ngga ada yang tahu," pungkasnya.

Belakangan kabar beredar jika Sule segera melepas masa lajangnya dengan sang kekasih.

Kendati demikian belum ada kepastian tentang beredarnya kabar tersebut.

Kita tunggu kabar selanjutnya ya.(*)