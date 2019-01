Dukung Inggid Wakano di Rising Star Indonesia, Andmesh Kamaleng Ajak Warga NTT Vote. Simak Caranya!

POS-KUPANG.COM - The Rising Star Indonesia, kompetisi menyanyi dan ajang pencarian bakat, kini memasuki babak live audition III. Seorang kontestannya adalah remaja putri asal NTT, Inggid Wakano.

Setelah Mario Klau, Andmesh Kamaleng dan Marion Jola, kini giliran Inggid Wakano yang unjuk gigi.

Melalui ajang pencarian bakat Rising Star yang ditayangkan di RCTI, Inggid Wakano akan tampil di babak live audition.

Melalui akun instagramnya (@inggidwakano), Inggid meminta dukungan seluruh masyarakat khususnya masyarakat NTT untuk memvote dirinya saat tampil nantinya.

"Terima kasih Tuhan Yesus

Mohon dukungan dari teman2 semua untuk vote inggid di @risingstar_ina tanggal 14 Januari 2019 hanya di RCTI dengan cara download aplikasi Rising Star di appstore/playstore

Thank you all Godblessyou"

Inggid akan tampil Senin, 14 Januari 2019 mendatang. Untuk mendukung Inggid masuk menuju babak selanjutnya, penonton harus memvote melalui aplikasi Rising Star di appstore atau playstore. Ini sedikit berbeda dengan sistem penilaian di ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang diikuti Marion Jola.

Juara The Rising Star Indonesia tahun 2017 Andmesh Kamaleng pun memberikan dukungannya kepada Inggid.

Andmesh mengaku senang karena untuk Rising Star kali ini, ada dua perwakilan dari NTT.

Selain Inggid Wakano, menurut Andmesh ada Henri Masae (Rizal).

"Jadi Rising Star ini beda. Lolos atau tidak ditentukan langsung saat penyanyi sedang perform. Jadi tugas mereka (Inggid dan Rizal) harus tampilkan yang terbaik dan usahkan jangan fals," ucap Andmesh usai dihubungi melalui DM instagram.