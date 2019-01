Dukung Inggid Wakano di Rising Star yuk, Catat Tanggal Penampilannya di RCTI dan Ikuti Cara Votenya!

POS-KUPANG.COM - Satu lagi talenta berbakat asal NTT mengikuti ajang pencarian bakat nasional.

Setelah Mario Klau, Andmesh Kamaleng dan Marion Jola, kini giliran Inggid Wakano yang unjuk gigi.

Melalui ajang pencarian bakat Rising Star yang ditayangkan di RCTI, Inggid Wakano akan tampil di babak live audition.

Melalui akun instagramnya (@inggidwakano), Inggid meminta dukungan seluruh masyarakat khususnya masyarakat NTT untuk memvote dirinya saat tampil nantinya.

"Terima kasih Tuhan Yesus

Mohon dukungan dari teman2 semua untuk vote inggid di @risingstar_ina tanggal 14 Januari 2019 hanya di RCTI dengan cara download aplikasi Rising Star di appstore/playstore

Thank you all Godblessyou"

Inggid akan tampil Senin, 14 Januari 2019 mendatang. Untuk mendukung Inggid masuk menuju babak selanjutnya, penonton harus memvote melalui aplikasi Rising Star di appstore atau playstore. Ini sedikit berbeda dengan sistem penilaian di ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang diikuti Marion Jola.

Dan penonton hanya bisa memvote saat Inggid sedang bernyanyi.

Nantinya, peserta yang mendapatkan presentase terendah tidak dapat melanjutkan ke babak selanjutnya.

Inggid Wakano merupakan juara 1 Bintang Radio RRI tahun 2016 lalu. Inggid juga mewakili NTT dalam ajang Pemilihan Bintang Radio Indonesia tingkat nasional pada bulan November 2016 lalu di Kendari.

Inggid Wakano (POS KUPANG/ENOLD AMARAYA)

Saksikan Live Audition 3 Rising Star Indonesia 14 Januari 2019, pukul 21.30 WIB dna jangan lupa vote Inggid Wakano yah!