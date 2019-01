Kai EXO Dijuluki Suami Idaman Setelah Lakukan Hal Ini Pada Gadis Kecil, Jennie Kamu Tak Salah Pilih.

Siapa yang tak kenal Kai Exo?

Kai Exo saat ini tengah menjalin kasih dengan salah satu member BLACKPINK yaitu Jennie BLACKPINK.

Banyak alasan untuk mencintai Kai Exo.

Sebut saja Kai Exo memiliki vokal yang bagus, penari yang luar biasa, tampan dan juga sangat manis.

Tapi ada satu hal yang yang belum kalian ketahui tentang Kai Exo yang bisa bikin kamu meleleh dan bisa membuktikan bahwa Kai Exo adalah suami yang sempurna.

Para fans Kai Exo yang sudah nonton episode '' The Rerurn Of Superman With Kai and Chanyeol'' sudah bisa melihat bahwa Kai Exo sangat mencintai anak-anak.

Sejak awal episode Paman kai sudah memenangkan hati Gunhoo dan Naeun dengan banyak aktivitas menggemaskan bersama.

Interaksi menggemaskan ini bisa meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya.