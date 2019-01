Aaron Ramsey Resmi Bergabung dengan Juventus! Begini Tanggapan Unai Emery

POS KUPANG.COM - Aaron Ramsey telah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus untuk menandatangani kontrak selama lima musim.

Juventus memang terus dikaitkan dengan Aaron Ramsey pada bursa transfer Liga Italia musim dingin ini.

Terlebih, kontrak Aaron Ramsey di Arsenal akan habis pada Juni 2019 sehingga saat ini dia memang sudah bisa bernegosiasi dengan klub lain.

Nilai total kontrak Ramsey mencapai 36 juta pound dengan mendapatkan gaji 140 ribu pound per minggu atau 8 juta euro (sekitar 130 miliar rupiah) per tahun.

Dikutip dari BolaSport.com, gaji tersebut membuat Ramsey menjadi pemain dengan gaji tertinggi kedua setelah Christiano Ronaldo di Juventus.

Aaron Ramsey terlihat sedih karena mendapat kartu kuning di laga kontra Belgia (skysport)

Gajinya hanya kalah dari Cristiano Ronaldo yang dibayar 31 juta euro per tahun dan mengungguli Paulo Dybala dengan gaji 7 juta euro per tahun, Miralem Pjanic 6,5 juta euro, Douglas Costa 6 juta euro, dan Leonardo Bonucci 5,5 juta euro per tahun.

Dengan kepergian Ramsey ke Juventus, Pelatih Arsenal, Unai Emery, mengaku dapat menerima keputusan Aaron Ramsey yang hengkang dari timnya menuju Juventus.

Emery merasa tidak kecewa dengan keputusan Remsey ke Juventus.

Emery juga menghormati pilihan Aaron Remsey yang akan meninggalkan Arsenal pada akhir musim 2018-2019.

"Saya sangat menghormati keputusan Ramsey," ungkap Emery dikutip Tribunnews.com dari Sky Sports. (*)