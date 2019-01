Permintaannya Tak Dipenuhi, Anjasmara Laporkan Warganet yang Hina Fisik Istrinya ke Polisi

POS-KUPANG.COM - Tindaklanjuti kasus body shaming terhadap Dian Nitami, istrinya, Anjasmara Laporkan Corissa Putrie ke polisi.

Anjasmara melaporkan Corissa Putrie, warganet yang melakukan body shaming terhadap istrinya, ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (2/1/2019).

Pelaporan itu ia lakukan sebab permintaannya kepada pelaku tidak diindahkan.

Melalui akun Instagramnya, Anjasmara mengunggah foto saat ia berada di Polres Metro Jakarta Selatan sambil memegang surat laporannya.

Sudah saya tindak lanjuti ya apa yg sudah saya ucapkan. Semoga kita semua bisa belajar menjadi lebih baik ke depannya.

Kepada pihak kepolisian saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menerima laporan saya.

#stopbullying #stopbodyshaming #suamisayangistri #iloveyou #thepoweroflove #love

Dalam foto tunggahannya, tampak pula Dian Nitami ikut serta dalam pelaporan tersebut.

Dalam caption foto tersebut, Anjasmara menyertakan beberapa tagar yang menunjukkan bahwa ia melakukan itu karena ia mencintai istrinya.

Tagar yang ia gunakan yaitu seperti, 'suami sayang istri', 'i love you', 'the power of love'.

Tagar-tagar itu juga telah ia gunakan sejak pertama kasus ini terjadi.

Sebelum melaporkan pelaku body shaming itu ke polisi, Anjasmara telah memberikan syarat pada Corissa Putrie untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara yang lebih sederhana.

Anjasmara meminta agar pelaku membuat pernyataan maaf dalam waktu 2x24 jam, baik melalui media sosial atau di Koran Kompas sebanyak satu lembar penuh.