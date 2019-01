Wow! Aquaman Sabet Posisi Kedua Film Tersukses Di Box Office Internasional Setelah The Dark Knight Rises.

POS-KUPANG.COM - Wow! Aquaman Sabet Posisi Kedua Film Tersukses Di Box Office Internasional Setelah The Dark Knight Rises.

Era DC Films memiliki water mark atau tanda baru di tangga box office internasional karena film Aquaman.

Layar lebar arahan sutradara James Wan itu baru saja menjadi penghasil uang terbesar kedua untuk DC di luar Amerika Utara setelah The Dark Knight Rises.

Film ini sekarang telah menghasilkan 575 juta dolar AS atau setara Rp 8,3 triliun di lingkungan box office internasional dan diharapkan pada akhirnya akan melewati pencapaian The Dark Knight Rises (636 juta dolar AS atau Rp 9,2 triliun) untuk menjadi film DC Comics terlaris tertinggi di box office internasional.

Review Film Aquaman - Cinta Terlarang Hingga Peperangan dan Petualangan Bawah Laut (dccomics.com)

Untuk sampai ke posisinya sekarang, Aquaman telah melewati penghasilan film Batman v Superman: Dawn of Justice yang telah mendapatkan 543 juta dolar AS atau Rp 7,8 triliun secara internasional.

tokoh dalam aquaman (Brilio)

Film Aquaman juga diperkirakan akan menghasilkan 800 juta dolar AS atau Rp 11,5 triliun dalam beberapa hari ke depan dan kemungkinan akan menghasilkan 900 juta dolar AS lebih atau Rp 13 triliun sebelum penayangannya di bioskop berakhir.

Jika itu terjadi, Aquaman akan membuat film Spider-Man 3 tergeser dari daftar lima film superhero solo terbaik sepanjang masa di box office di seluruh dunia.

Beberapa film yang ada dalam daftar itu, yakni Dark Knight, The Dark Knight Rises, Iron Man 3, dan Black Panther.

Aquaman sendiri menghadirkan bintang-bintang Hollywood di antaranya Jason Momoa (Arthur / Aquaman), Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Ratu Atlanna), Patrick Wilson (Orm / Master Kelautan), dan Willem Dafoe (Nuidis Vulko). Film ini sedang tayang di jaringan bioskop seluruh dunia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Aquaman Jadi Film Superhero DC Tersukses Kedua di Box Office Internasional", https://entertainment.kompas.com/read/2019/01/02/130141610/aquaman-jadi-film-superhero-dc-tersukses-kedua-di-box-office