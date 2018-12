Sheila On 7 Kecewa Diminta Turun Panggung di Tengah Penampilannya, Ini Alasannya

Formasi terkini Sheila on 7. Dari kiri ke kanan, Eross, Brian, Adam, Duta Formasi terkini Sheila on 7. Dari kiri ke kanan, Eross, Brian, Adam, Duta

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Aksi panggung Sheila On 7 dihentikan polisi saat mengisi acara Farmasi Cup 2018 di Lapangan Parkir Mandala Krida Yogyakarta pada 22 Desember 2018.

Penghentian tersebut tersebar melalui sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Saat itu, polisi menghentikan penampilan Duta (vokal), Eross (gitar), Adam (bas), dan Brian (drum) yang sedang membawakan lagu "Sephia".

Adam yang kini menjadi manajer Sheila On 7 mengatakan, penghentian tersebut lantaran tidak ada toleransi waktu dari pihak kepolisian. Menurut polisi batas waktu acara telah selesai.

• Perayaan Natal di Kota Malang Tahun Ini Berbeda dengan Sebelumnya, Ini Penyebabnya

Menurut Adam, seharusnya pihak kepolisian membicarakan batas waktu tersebut kepada penyelenggara dan memberikan toleransi waktu.

"Kalau misalnya ada diskusi kan enak, 'Oh ini sudah lagu yang keberapa?' Kalau begitu 5 menit atau 10 menit masa enggak ada toleransi," kata Adam saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/12/2018).

• Gempa Magnitudo 5,4 Guncang Ternate, Tidak Berpotensi Tsunami

Adam berujar bahwa lagu "Sephia" adalah lagu terakhir yang dibawakan dalam acara itu. Adam menyesalkan kejadian tersebut lantaran merugikan nama Sheila On 7. "Kan kesannya distop polisi karena apa? Diperlakukan seperti itu kan merugikan Sheila On 7. Ya, merugikan penonton iya, tapi nama yang tercoreng kan Sheila On 7," kata Adam.

Adam berpendapat, setiap acara yang mengalami keterlambatan pasti ada sebabnya. Sheila On 7, kata Adam, selalu memaklumi peristiwa-peristiwa seperti itu dan memberikan toleransi untuk menunggu.

"Kalau acara rundown enggak ontime kami juga tunggu. Namanya keterlambatan ada penyebabnya. Sekarang bagaimana kita mau toleransi atau enggak?" kata dia.

"Jadi kalau misalnya pihak polisi tidak ada toleransi sama sekali, kan seharusnya polisi itu kan mengayomi masyarakat ya. Kalau begitu kan tidak ada itikad baik. Itu bagi saya seperti itu," sambung dia.

Sebagai informasi, penghentian aksi panggung band asal Yogyakarta di Lapangan Mandala Krida oleh pihak kepolisian karena melewati batas waktu bukan yang kali pertama.

Penampilan Sheila On 7 sebelumnya juga pernah dihentikan polisi saat manggung dalam acara The 90's Festival di Bandung pada 2015. Kemudian dalam sebuah acara di Yogyakarta pada 2014. (KOMPAS.com)