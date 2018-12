15 Ucapan Keren Hari Ibu yang Bisa Dishare Via WhatsApp, Facebook, dan Instagram

POS-KUPANG. COM - Pada Sabtu, Sabtu 22 Desember 2018 atau hari ini merupakan Hari Ibu.

Jangan lewatkan, Hari Ibu menjadi momen tepat untuk memberikan penghargaan kepada perjuangan yang dilakukan ibu selama ini.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan hari ibu seperti sekedar memberi ucapan atau bahkan memberi kado.

Kamu bisa memberikan ucapan-ucapan romantis kepada ibu.

Utarakan semua rasa terima kasihmu selama ini atas segala jasanya dalam merawat dan membesarkanmu.

Selain mengucapkan secara langsung, kamu bisa memberikan ucapan lewat update status melalui media sosial.

Tidak ada salahnya untuk memberikan ucapan selamat hari ibu berbahasa inggris.



Nah, berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Ibu berbahasa Inggris lengkap dengan artinya, cocok untuk update status di WhatsApp, Facebook, atau Instagram dirangkum Tribunnews.comdari berbagai sumber, Jumat (21/12/2018).

1. I’m so proud to be your kid.

Happy Mother’s Day!