Program Gubernur NTT ! Perlu Dilakukan Satu Gerakan Secara Masif

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I KUPANG---Pengamat Ekonomi Regional, Dr. James Adam berpandangan bahwa terobosan yang dilakukan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) memang luar biasa dan harus diakui bahwa kecepatan berpikirnya dengan ide dan gagasan begitu spektakuler.

Namun implementasi atau action plan belum selaras dengan kecepatan berpikir beliau.

Hal ini bisa terjadi karena bisa saja instrumen dan perangkat birokrasi dalam jajaran beliau belum bisa menterjemahkan dengan cepat ide dan gagasan tersebut.

James Adam yang dihubungi POS KUPANG.COM, Rabu (19/12/2018) menambahkan, sehumlah rencana program gubernur memang hingga kini belum 100 persen konkrit terlihat. Katakanlah seperti budidaya kelor dan sektor pariwisata.

Oleh karena itu menurut hematnya, perlu dilakukan satu gerakan secara masif, terstruktur, tidak parsial, dan harus ada skala prioritas serta tahapan yang jelas. Artinya apakah Kelor adalah prioritas pertama baru pariwisata, lalu perikanan, pertanian dan perkebunan, ataukah SDM di restruktur duluan agar The rigth Man on the right place tercipta baru gerakan simultan dilakukan.

Dikatakannya, memang harus disadari bahwa untuk merubah perilaku, kebiasaan birokrasi yang sudah lama tidak terbiasa bekerja cepat, apalagi dengan ide dan gagasan yang tidak lazim memang tidak mudah, tetapi ini harus dilakukan karena " we must go on otherwise we lost the chance ".

Bisa juga para birokrasi masih culture shock sebab baru Gubernur NTT pertama yang gerakan seperti pak VBL. (*)