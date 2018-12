Inilah Deretan Lagu dan Idol Kpop Terbaik 2018 versi Produser dan Kritikus Musik. Ada Favoritmu?

para idol kpop meraih best song 2018

POS-KUPANG.COM - Tahun 2018 akan segera berakhir.

Di tahun ini, banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh para idol Kpop.

Media Korea seperti News1 dan dongA melakukan survey pada sekitar 25 eksekutif agensi Kpop dan memilih lagu, artis dan lainnya yang bersinar selama tahun 2018.

Para eksekutif, produser, kritikus musik tersebut berasal dari SM Entertainment, YG Entertainment, Big Hit Entertainment, produser MBC, produser KBS, dan masih banyak lagi.

Yuk cari tahu apa lagu dan artis yang jadi pilihan mereka?

Best Song of the Year

1. Love Scenario - iKON (11 vote)

2. DDU-DU DDU-DU - BLACKPINK (7 vote)

3. Fake Love - BTS (6 vote)

Best Artist