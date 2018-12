Intip Yuk Deretan Idol Kpop yang Bakalan Comeback di Bulan Desember 2018. Idola Kamu Ada?

POS-KUPANG.COM - Bulan Desember telah dimulai. Di bulan baru ini tentu saja banyak harapan yang harus diwujudkan.

Tidak terkecuali para deretan idol Kpop.

Di bulan Desember ini, ada beberapa idol Kpop bakal melangsungkan comeback dan merilis beberapa karya barunya.

Dilansir dari cewekbanget.grid.id, inilah deretan idol Kpop yang bakalan comeback di bulan Desember.

Siapa aja mereka? kuy cek!

1 Desember

Minzy (Kpop Profiles)

Minzy merilis single berbahasa Inggrisnya, All of You Say dan Daehyun B.A.P merilis single solonya berjudul BABY.

2 Desember

HNB dari Happyface Entertainment bakal merilis single baru untuk di tanggal ini.

3 Desember