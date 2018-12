Penghargaan yang diterima Suzuki karena produk All Ertiga berhasil meraih The Breakthrough Product of The Year tahun 2018.

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Suzuki All New Ertiga berhasil meraih The Breakthrough Product of The Year dalam ajang Marketeers Editor’s Choice Award tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (10/12/2018).

Marketeers Editor’s Choice Award merupakan ajang pemberian apresiasi kepada perusahaan dan pemilik merek di Indonesia yang memiliki kreativitas serta inovasi bagi dunia pemasaran Indonesia.

Hal itu disampaikan Humas Suzuki Kupang, Musawir Koten di Kupang, Senin (10/12/2018).

Musawir mengatakan, pada ajang penghargaan tersebut, Suzuki All New Ertiga berhasil meraih The Breakthrough Product of The Year.

"Ini bukan sekadar penghargaan penutup tahun bagi Suzuki, namun menjadi pengingat untuk senantiasa mengembangkan produk dan jasa yang sesuai, bahkan dapat melebihi ekspektasi permintaan pasar, khususnya dalam industri otomotif," jelas Musawir. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Adiana Ahmad)