POS-KUPANG.COM - Hai Pria Tanda Impotensi Bisa Terlihat Langsung Dari Kakimu, Apa Saja?

Ada sejumlah ciri atau gejala yang menandakan seorang pria menderita impotensi atau disfungsi ereksi.

Impotensi sendiri tak melulu perkara organ intim tak bisa ereksi.

Bahkan organ intim yang bisa ereksi pun masuk kategori disfungsi ereksisaat durasi ereksinya terlampau singkat, hanya beberapa menit.

Banyak pria tidak sadar dirinya mengalami disfungsi ereksi.

Menurut data The Global Study of Secual Attitudes and Behavior yang telah meneliti 29 negara termasuk Indonesia, menemukan jumlah penderita disfungsi ereksi terbanyak ada di Asia Tenggara (28,1 persen), diikuti Asia Timur (27,1 persen), dan Eropa Utara (13,3 persen).

Dr. Nugroho Setiawan seorang ahli andrologi dari RSU Fatmawati, Jakarta, mengungkap ada empat tingkatan ereksi. Pria disebut tidak mengalami disfungsi ereksi bila berada di tingkat keempat.

"(Tingkat) Empat itu keras sekali, seperti timun muda. Pada tingkat ini (pria) tidak mengalami disfungsi ereksi," kata Nugroho seperti dilansir Kompas.com (29/8).





"Yang hardness, skornya 3 dan tetap bisa ereksi. Pada tingkat 3, dia (penis) besar, keras tapi tidak seluruhnya, dan cukup untuk penetrasi, ini seperti sosis."

" Tapi mereka (pria) enggak tahu, kalau (di tingkat) ini sudah disebut disfungsi ereksi karena tidak maksimal (ereksi). Kalau tidak maksimal, ruginya pasti terjadi ejakulasi dini," jelasnya.