Jennie BLACKPINK Kembali Terlihat 'Malas' di Panggung, Netizen Tiongkok pun Beri Komentar

POS-KUPANG.COM - Usai video 'Lazy Jennie' jadi viral, kini penampilan 'malas' Jennie Blackpink kembali tuai kritikan dari netizen Tiongkok.

Jennie Blackpink sekali lagi jenjadi sorotan publik.

Isu terkait 'Lazy Jennie' nampaknya telah menyebar hingga ke Tiongkok.

Pada 6 Desember lalu, Blackpink terlihat tampi di acara 'Kakao Games 2018 Year End Party'.

Dalam kesempatan tersebut, Jisoo Cs terlihat menampilkan tiga lagu yakni Ddu-Du Ddu-Du, As If It's Your Last, dan Forever Young.

Usai penampilan tersebut, salah satu anggotanya, Jennie, menjadi sorotan netizen Tiongkok.

Video merekam aksi Jennie di panggung dan membuat netizen menuding pentolan member Blackpink itu terlihat malas.

Netizen Tiongkok pun mengungkap kekecewaan mereka melihat Jennie yang tampil tak berenerji melalui situs Weibo.

"Pulang saja dan berhenti menyulitkan diri sendiri, Jennie"

"Saya akhirnya lebih menyukai Jisoo. Anda dapat dengan jelas melihat tariannya meningkat"

"Yang paling jelek di grup namun yang paling arogan"

