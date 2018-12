Rayakan Ulang Tahun, Yuk Kepoin 9 Julukan Jin BTS yang Pernah Viral

POS-KUPANG.COM - Saengil chukha hamnida, Jin 'BTS'!

Yup, hari ini, Selasa (4/12/2018) member tertua di 'BTS' itu sedang merayakan ulang tahunnya.

Jin berulang tahun yang ke-26 tahun atau 27 tahun menurut hitungan Korea Selatan.

Ganteng dan selalu bertingkah layaknya magnae grup, Jin punya beberapa julukan yang sempat jadi viral. Apa aja? kuy cek, guys!

1. Worldwide Handsome

Jin BTS (Big Hit Ent)

Jin bilang kalau dirinya adalah worldwide handsome saat 'BTS' menghadiri Billboard Music Awards tahun 2017.

2. Third One From The Left

body BTS di BBMAs 2017 (Twitter/@ksjhype)

Saat di Red Carpet dan sesi foto, posisi berdiri member 'BTS' ternyata udah ada aturannya, guys.

Nah, Jin berdiri di urutan nomor tiga dari kiri setelah V dan Suga. Julukan ini juga viral saat 'BTS' ada di Billboard Music Awards 2017.

3. Guy in the Waist Coat