Jin BTS Ulang Tahun, Gerbong Kereta Ini Jadi Sasaran Empuk ARMY, Unik dan Kreatif Banget

POS-KUPANG.COM - Jin BTS ulang tahun, gerbong kereta ini jadi sasaran ARMY, seperti apa ya?

Ada-0ada saja ulah ARMY (penggemar( KPop BTS saat merakan ulang tahun member BTS idolanya.

Kali ini ARMY merayakan ulang tahun Jin dan V dengan sangat unikm dan spesial.

ARMY menyiapkan kereta dengan gerbong serba BTS

ARMY mesti berterima kasih kepada sesama ARMY lainnya karena beberapa kereta di Seoul Subway Line 2 akan diisi dengan segala hal tentang BTS.

Dilansir dari Koreaboo, sekelompok fansites BTS berkumpul dan mengadakan Kereta BTS untuk merayakan Tahun Baru bersama dengan ulang tahun Jin dan V.

Bagian dalam gerbong kereta berubah merah jambu dan mengusung konsep grup Love Yourself dengan foto anggota di setiap sudut.

Sebuah pesan positif I am the target of thousands of brilliant arrows yang diambil dari lagu mereka Paradise juga dilukis di lantai, membuatnya menjadi suguhan visual untuk setiap ARMYyang melihatnya.

Iklan akan berjalan dari 3 Desember 2018 hingga 3 Januari 2019.

Gimana menurutmu? Kalau ada di sini pasti pada berebut nih ya.

Sudah mau masuk bulan Desember nih, sudah siap merayakan ulang tahun idol K-Pop idola kamu?

Desember memiliki salah satu bulan ulang tahun yang paling penting sepanjang tahun.

Desember adalah waktu liburan, tetapi yang paling penting ini adalah waktu untuk merayakan ulang tahun dari idola K-Pop yang paling favorit!

Tandai kalender kamu dan siapkan dompet, karena Anda memiliki lebih dari hadiah liburan untuk dipersiapkan bulan ini. (*)