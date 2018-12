POS-KUPANG.COM-- Suhay Salim Ungkap Alasan Kenakan Outfit Kasual Saat Menikah di KUA

Nama Suhay Salim tengah hangat diperbincangan karena keputusanya yang memilih menikah di kantor urusan agama (KUA) secara sederhana dengan mengenakan outfit kasual.

Suhay Salim dan calon suaminya tak mau ribet bahkan hanya menikah di KUA dengan tampilan outfit kasual.

Momen bahagia Suhay Salim yang menikah di KUA diketahui dari unggahannya di akun instagram pribadinya, dalam foto tersebut terungkap juga bila beauty vlogger satu ini mengenakan outfit kasual yang simpel dan gak neko-neko.

"JUST GOT MARRIED (baru saja resmi menikah)," tulis Suhay lengkap dengan emoji hati seperti dilansir Grid.ID pada Senin (3/12/2018).

Dalam unggahan tersebut Suhay tampak memamerkan buku nikah miliknya dan sang suami.

Suhay Salim (Instagram/suhaysalim)

Melalui unggahan fitur story instagram youtuber kecantikan ini juga mengucapkan terima kasih untuk para penggemar yang memberikan doa dan ucapan selamat.

Tak hanya itu, terungkap pula alasan dibalik dirinya yang tampil sangat sederhana di hari pernikahannya tersebut.

Siapa sangka, menikah dengan konsep yang simpel bahkan pakai baju kasual dengan kaus dan jeans ternyata memang sudah menjadi cita-cita vlogger yang sudah memiliki lebih dari 750 ribu subscriber ini.

"Thank you everyone for the wishes! Buat yang nanya, beneran tercapai cita-cita nikah di KUA pake jeans dan gapake ribet," tulis Suhay dalam ig story miliknya.