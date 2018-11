Drakor Clean With Passion For Now Rating Tertinggi di Episode 1 Malam ini Episode 2 Tayang

Clean With Passion For Now Drakor Rating Tertinggi di Episode 1, Malam ini Episode 2 Tayang

POS-KUPANG.COM - Drakor alias Drama korea Clean With Passion For Now tayang perdana pada Senin (26/11/2018).

Drakor yang tayang di JTBC ini diperankan oleh Kim Yoo Jung, Yoon Kyung Sang dan Song Jae Rim ini.

Rating episode perdana drama Clean With Passion For Now ini cukup tinggi untuk drama yang tayang di TV kabel slot Senin dan Selasa.

Drakor Clean With Passion For Now meraih rating 4,1 persen.

Drakor ini ini bercerita tentang CEO sebuah perusahaan jasa kebersihan Jung Sun Kyul (diperankan oleh Yoon Kyung Sang) yang sangat suka bersih.

Drama korea Clean With Passion For Now (Soompi)

Gil Oh Sol (diperankan oleh Kim Yoo Jung) seorang wanita yang tengah mencari kerja namun berpenampilan biasa dan tidak peduli kotor.

Penonton juga dikenalkan dengan beberapa karakter pendukung dari drama ini.

Seperti sang sekretaris Jang Sun Kyul (diperankan oleh Yoo Sun) dan juga si peri pemakan bunga.

Jang Sun Kyul dan Gil Og Sol saling bertemu saat keduanya sama-sama terluka.

Dengan bantuan O Sol, Sun Gyeol pun perlahan berani mengatasi fobianya sekaligus jatuh cinta.

