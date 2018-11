Jadwal Liga Champions 2018, Juventus vs Valencia jadi Ajang Cristiano Ronaldo vs Santi Mina

Jadwal Liga Champions 2018-Juventus vs Valencia Malam ini jadi Ajang Cristiano Ronaldo vs Santi Mina

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Champions 2018 malam ini yang tayang live di RCTI disiarkan berurutan mulai Rabu dan Kamis (28-19/11/2018).

Jadwal Liga Champion 2018 tayang live di RCTI pada Rabu (28/11/2018) yaitu AEK Athena vs Ajax Amsterdam dan Juventus vs Valencia.

Sedangkan pada hari selanjutnya, Kamis (29/11) Atletico Madrid vs AS Monaco pukul 00:55 WIB, PSV Eindhoven vs Barcelona pukul 03:00 WIB (Delay RCTI) dan PSG vs Liverpool pukul 03:00 WIB (LIVE)

Dikutip Tribunjogja.com dari Bpost, pertandingan tersebut bakal menjadi penentu bagi Juventus untuk lolos dari Grup D ke babak 16 besar.

Hasil seri sudah cukup bagi Juventus untuk lolos ke babak 16 besar.

Tapi tidak mudah mengingat Valencia juga membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos bersama Manchester United yang juga masih punya peluang lolos.

Kondisi lain, Juventus bakal masuk kualifikasi dari grup H jika Manchester United di laga lain melawan Young Boys mengalami kekalahan.

Sedangkan PSG vs Liverpool berlangsung hari berikutnya pada Kamis 29 November 2018 pukul 03.00 WIB yang juga dijadwalkan disiarkan langsung RCTI.

Persaingan di Grup H yang dihuni Napoli ( 6 poin) Liverpool (6), PSG (5) dan Red Star Belgrade (4) sangat terbuka.

Semua tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar.

