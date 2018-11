Baim Wong dan Paula Verhoeven Nikah, Ini Sosok Istri Baim yang Berdarah Belanda-China

POS-KUPANG.COM - Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah hari ini Kamis (22/11/2018).

Pasangan selebritas Baim dan Paula ini memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga meski baru pacaran 3 bulan.

Prosesi pernikahan Baim dan Paula ini bahkan disiarkan secara langsung melalui stasiun RCTI.

Siapakah Paula Verhoeven, istri Baim Wong ini?

Dikutip dari wikipedia, Paula Verhoeven lahir di Semarang, 18 September 1987.

Paula adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia.

Paula Verhoeven adalah putri dari pasangan Eddy Verhoeven keturunan Belanda-Tionghoa dan Herlina T. Verhoeven asli Jawa dari Semarang.

Paula Verhoeven yang baru dinikahi Baim Wong ini alumnus Jurusan Public Relations, London School of Public Relations 2005-2009.

Perempuan bertinggi badan 183 Cm ini, juga mengantongi berbagai prestasi. Ia pernah menjadi Juara 1 Elite Model Look (2003), Juara Wakil 2 None Jakarta Barat (2006), Juara Harapan 2 None Jakarta (2006), dan Juara 1 Face Of Asia (2012).

Dikutip pos-kupang.com dari kompas.com, nama Verhoeven di belakang Paula membawa riwayat panjang.