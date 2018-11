Natal - Hiasi Kursi Rumahmu dengan Riasan Bernuansa Natal Seperti Ini, Yuk Siapkan!

POS-KUPANG.COM - Natal - Hiasi kursi rumahmu dengan hiasan bernuansa Natal seperti ini, yuk disiapkan mulai sekarang.

Sebentar lagi Hari Raya Natal tiba, mari kita mulai mendekorasi rumah kita dengan hiasan bernuansa Natal.

Meubel seperti kursi dan meja juga bisa kita sulap agar tampilannya bisa bernuansa natal dengan warna warni natal.

Jika kamu masih bingung bagaimana menghidupkan suasana Natal di rumah hangatmu, jangan khawatir.

Karena, ada beberapa tips mudah dan sederhana yang bisa kamu lakukan.

Begini beberapa contoh meubel kursi dan meja yang biasa dihiasi dengan pernak pernik Natal.

Baca: Simak Yuk Tradisi Unik Perayaan Natal di Nusantara, Dari Dentuman Meriam Bambu Hingga Wayang Kulit

Baca: Hujan di Labuan Bajo Belum Berpengaruh Signifikan Terhadap Debit Mata Air PDAM

Baca: Ramalan Zodiak Rabu 21 November 2018, Scorpio dan Capricorn Jaga Emosi, Aries Ingin Menikah

kursi bernuansa Natal (ist)

kursi bernuansa Natal (ist)

kursi bernuansa Natal (ist)

kursi bernuansa Natal (ist)

meja bernuansa Natal 1 (ist)

meja bernuansa Natal (ist)

* 7 Tips mendekorasi rumah dengan NUansa Natal

1. Say NO to “Warna-Warni”

Pada dasarnya, setiap perayaan hari besar memiliki warna tematik masing-masing. Seperti Imlek yang identik dengan merah, Halloween yang identik dengan warna oranye, hitam, dan kuning, serta Lebaran dengan warna hijau.

Untuk Natal, gunakanlah berbagai atribut dengan warna merah dan hijau.