Natal - 7 Dekorasi Rumah Untuk Sambut Hari Raya Natal Dari Batang Kering Hingga Kardus

POS-KUPANG.COM - Natal - 7 dekorasi rumah untuk menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2018, seperti apa ya? Yuk dikepoin.

Natal sudah dan Tahun Baru semakin dekat, sudahkah kamu mempersiapkan dekorasi agar suasana perayaan Natal keluarga makin meriah?

Jika kamu masih bingung bagaimana menghidupkan suasana Natal di rumah hangatmu, jangan khawatir. Karena, ada beberapa tips mudah dan sederhana yang bisa kamu lakukan.

Nggak perlu dana yang mahal atau cara yang ribet! Tinggal mengikuti 7 tips ini, kamu sudah bisa mendatangkan Natal indah dalam rumah bahagiamu untuk kamu dan keluarga!

1. Say NO to “Warna-Warni”

Pada dasarnya, setiap perayaan hari besar memiliki warna tematik masing-masing. Seperti Imlek yang identik dengan merah, Halloween yang identik dengan warna oranye, hitam, dan kuning, serta Lebaran dengan warna hijau.

warna warni natal (ist)

Untuk Natal, gunakanlah berbagai atribut dengan warna merah dan hijau.

Dengan menggunakan kedua warna ini pada perabot seperti taplak meja, sarung bantal, hingga karpet maka kamu sudah menghadirkan sedikit suasana Natal ke dalam rumahmu.

Jika kamu memang terpaksa memadukan warna merah dan hijau ini dengan warna lain, gunakanlah warna-warna netral seperti putih atau cokelat.

Atau, kamu bisa gunakan warna emas dan perak untuk menambah kesan semarak dan mewah!