Luna Maya Ungkap Sosok yang Kini Dicintainya! Sudah Move On?

POS-KUPANG.COM-- Aktris Luna Maya kini diketahui sedang menjomblo.

Ya, sebelumnya diketahui jika Luna Maya sempat menjalin asmara bersama Reino Barack.

Namun sayang, lima tahun mereka berpacaran, akhirnya mereka memilih untuk mengakhirinya bersama.

Belum lama ini, Luna Maya pun memberikan jawabannya saat ditanya oleh seorang netizen terkait sosok yang dicintainya saat ini.

Luna Maya & Reino Barack (Instagram/@lunamaya)

Melalui sesi tanya jawab di Instagram Stories, Luna pun mengungkap siapa sosok yang ia cintai saat ini.

Sesi tanya jawab ini dibuka pada Senin (19/11/2018) lalu.

Beragam pertanyaan dilontarkan oleh netizen untuk mantan kekasih Reino Barack ini.

Seperti pertanyaan seorang netizen tentang kondisi Luna saat ini.

"Are you happy now?" tanya netizen yang tak diketahui namanya tersebut.

Luna pun menjawab pasti.