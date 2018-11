Harga Beras, Cabai, dan Bawang di Kupang Stabil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sejak kenaikan dua pekan lalu, harga beras, cabai dan bawang masih bertahan atau stabil. Sampai dengan pekan ketiga bulan November 2018, harga bawang merah masih bertahan pada level Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per kilo gram dan harga bawang putih Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per kilo gram.

Harga cabai masih berkisar antara Rp 25.000 sampai Rp 40.000 per kilo gram (tergantung jenis cabe).

Pantauan POS-KUPANG.COM di Pasar Kasih Naikoten Kupang, Selasa (20/11/2018) sore, harga cabe rawit masih bertahan di angka Rp 25.000 per kilo gram, harga cabe merah Rp 35.000 per kilo gram dan harga cabe keriting Rp 40.000 per kilo gram. Demikian juga dengan harga tomat Rp 15.000 per kilo gram.

Selain cabe dan bawang, harga beras medium juga masih bertahan pada level Rp 10.000-Rp 12.000 per kilo gram.

Harga kacang-kacangan juga bertahan. Kacang tanah Rp 30.000 per kilo gram dan kacang hijau Rp 20.000 per kilo gram.

Seorang pedagang asal Jawa Timur, Trisna yang ditemui Selasa (20/11/2018), mengatakan, bawang merah yang beredar di Pasar Kasih merupakan bawang produksi lokal. "Bawang merah yang ada dari Semau," kata Trisna. (*)