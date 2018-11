Cinta Laura Sering Marah? Sosok Ini Beberkan Kisahnya yang Kerap Jadi Objek Kemarahan Sang Putri

POS-KUPANG.COM-- Aktris Cinta Laura selama ini dikenal sangat dekat dengan sosok kedua orang tuanya, terlebih dengan sang mama, Herdiana Kiehl.

Namun, kedekatan ibu dan anak itu ternyata tak selalu mulus. Cinta Lauramengaku kerap bertengkar dengan sang mama.

Cinta Laura (Instagram/@claurakiehl)

Bahkan, bisa dibilang Cinta Laura dan sang ibunda bertengkar hampir setiap hari.

Hal itu diungkapkan Cinta Laura saat menjawab pertanyaan dalam segmen Jawab Jujur Kali acara Tonight Show yang diunggah melalui kanal YouTube, Kamis (15/11/2018).

Cinta Laura (Instagram/@claurakiehl)

Saat itu, Desta bertanya pada aktris kelahiran 17 Agustus 1993 itu terkait pertengkarannya dengan sang mama.

Tanpa ragu, Cinta Laura pun mengaku setiap hari memang kerap bertengkar dengan sang mama.

Cinta Laura (Instagram/@claurakiehl)

"Of course everyday," ucap Cinta Laura dikutip Grid.ID.

"Ya. We fight everyday," lanjutnya lagi menegaskan.

Cinta Laura dan sang ibunda, Herdiana Kiehl. (instagram.com/herdianak)



Meski begitu, pertengkaran yang terjadi antara Cinta Laura dengan sang mama tidak pernah berlangsung lama.

"Tapi kita juga baikannya langsung like five minutes later langsung baikan," tutur Cinta lagi.

Cinta Laura (Instagram/@claurakiehl)

Tak menampik pernyataan Cinta Laura, Herdiana yang turut hadir dalam acara tersebut juga menuturkan memang seringkali menjadi objek pelampiasan kemarahan putri semata wayangnya tersebut.

"Saya itu selalu jadi sasaran tembaknya Cinta tuh saya, pasti," kata Herdiana.

Cinta Laura (Pos Kupang/Kolase)

Menurut Herdiana, selama ini sang putri tak pernah bisa melampiaskan kemarahannya pada orang lain.

Karena itu, dirinyalah yang akhirnya harus rela menjadi pelampiasan kemarahan Cinta Laura.

Cinta Laura (Pos Kupang/Kolase)

"Jadi karena dia gak bisa marah ke orang lain, gak bisa jengkel ke orang lain, gak bisa komplain ke orang lain, akhirnya sasarannya saya terus. No matter what, saya sasarannya," beber Herdiana. (*)