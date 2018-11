Waktu yang Ideal untuk Anda Bermain di Media Sosial

POS-KUPANG.COM--Kegiatan untuk berselancar di dunia maya memang menyenangkan.

Saking menyenangkannya, kita bisa sampai lupa waktu.

Kita harus tetap memerhatikan berapa lama harus berhadapan dengan media sosial, baik itu Twitter, Facebook, atau Instagram.

Penelitian mengungkapkan durasi seseorang menatap layar media sosial bisa berdampak pada kesehatan mentalnya.

Studi terbaru yang dilakukan peneliti di University of Pennsylvania, dalam Journal of Social and Clinical Psychology menyarankan kita untuk mengurangi penggunaan media sosial 30 menit dalam sehari.

Para ilmuwan melakukan dua percobaan terpisah, satu di musim gugur dan satu lagi di musim semi.

Peneliti meneliti penggunaan media sosial (Snapchat, Instagram, dan Facebook) pada 143 mahasiswa sarjana di rentang usia 18-22.

Mereka menyurvei kesehatan mental siswa berdasarkan banyak faktor, seperti kesepian, harga diri, kecemasan, dukungan sosial, dan depresi.

Di bagi dalam dua kelompok, peserta kelompok pertama diperintahkan untuk menggunakan sosial media sebagaimana biasanya.

Kelompok kedua, ditugaskan untuk mengurangi 10 menit penggunaan media sosial setiap harinya.