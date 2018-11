Tak Ambil Pusing Dianggap Gimmick, Ivan Gunawan Dekat Dengan Thailand Faye Malisorn

POS-KUPANG.COM--Kedekatan antara Ivan Gunawan dan wanita asal Thailand, Faye Malisorn atau yang biasa dipanggil Mali memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan.

Bahkan dalam peluncuran brand kosmetik Ivan Gunawan yang digelar pada Kamis (15/11/2018) siang ini, Ivan Gunawan menunjuk Faye Malisornsebagai brand ambassadornya.

Faye Malisorn dan Ivan Gunawan saat ditemui Grid.ID di Grand Indonesia pada Kamis (15/11/2018). (Grid.ID/Ria Theresia Situmorang)

Menanggapi kabar tersebut, keduanya mengaku baru enam bulan intens berhubungan baik melalui sosial media ataupun chat messenger, mengingat jarak antara kedua belah negara yang terpaut cukup jauh.

"Tiap hari ketemu sih. Jadi kayak nggak ada bedanya aja," ujar Ivan Gunawan saat ditemui Grid.ID di Grand Indonesia pada Kamis (15/11/2018).

Namun begitu, Ivan Gunawan seakan menampik gosip kalau keduanya sedang menjalin hubungan spesial, mengingat keduanya sudah kenal sejak lama.

"Buat aku, kita menjalin suatu hubungan, kita sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. Untuk menjalin hubungan tidak semudah itu, kita harus saling mengenal satu sama lain. Kita sibuk, kita selalu keep in touch," sambung lelaki yang akrab dipanggil Igun tersebut.

Igun ternyata tak ambil pusing dengan komentar orang-orang yang menyatakan kedekatan keduanya hanyalah gimmick oleh netizen.

"Jadi ya kalau aku semuanya dijalanin aja. Ada orang yang nyebut kalo kita gimmick atau cuma buat branding kosmetik," ujar Ivan Gunawan.

Gayung bersambut, Mali pun menimpali kalau Ivan Gunawan adalah sosok yang perhatian, sehingga salah jika orang menafsirkan kedekatan mereka seperti hubungan percintaan.

"Aku nggak tahu kenapa banyak orang yang mikir kaya gitu. Kita sudah saling mengenal satu sama lain sejak lama. He was the one and very take care of me," ujarnya.

Ivan Gunawan menambahkan kalau Mali memang sedang lagi naik daun di Thailand seperti membintangi serial televisi, sehingga ia ingin memanfaatkan momen ini untuk bisa quality time bersana Mali.

"Cari jadwal buat hari ini dia cukup sibuk. Sekarang dia lagi terlibat dalam television series. Sekarang Mali di sana lagi naik daun di Thailand, lagi banyak cerita. Dateng kemarin, hari ini launching, besok kita photoshoot, Sabtu kita kembali," beber Igun.

Ivan Gunawan pun membuka kesempatan jika Mali ingin berlibur bersamanya di Bali, mengingat pria bertubuh tambun tersebut pun memiliki sebuah villa di Bali.

"Kalau jadwal aku lagi free, kenapa enggak? Aku bilang aku ada villa di Bali, kalo mau dateng, dateng aja," tutupnya sambil mengarahkan pandangan manja kepada Faye Malisorn.(*)