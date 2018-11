Mau Cari Pohon Natal dan Asesoris? Semua ada di Kharisma dan Ada Hadiah Lagi

ASESORIS- Asesoris untuk Natal di Kharisma Home and Kitchen. Gambar diambil Rabu (14/11/2018)

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM |KUPANG-Kharisma Home and Kitchen membuat program memberikan hadiah berupa barang Natal untuk pembelian senilai Rp 200 ribu dalam satu struk dan di dalam struk tersebut ada barang Natal apa saja.

Program ini berlaku kelipatannya.

Demikian disampaikan Pemilik Kharisma Home And Kitchen, Theresia Yemmy didampingi Penanggung Jawab Home and Kitchen, David Wirahono saat ditemui di Toko Kharisma Home and Kitchen, Rabu (14/11/2018).

Baca: Waktu yang Ideal untuk Anda Bermain di Media Sosial

Baca: Kabar Gembira, Menu di Waroenk Bisa Pesan Melalui Grab Food

"Ini ada promo roda berputar khusus promo Natal. Bisa belanja apa saja di sini dengan nilai Rp 200 ribu dan di dalam struk tersebut pembelian barang Natal apa saja maka dapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan memutar roda berhadiah tersebut. Program ini berlaku kelipatannya. Jadi kalau belanja Rp 400 ribu maka dapat kesempatan dua kali," kata Theresia.

Menurutnya, hadiah yang disediakan ada lima macam berupa barang Natal dan pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai kondisi dimana roda berhadiah itu diputar dan berhenti.

Baca: Dump Truk Terjungkal ke Pemukiman! Warga Bealaing Manggarai Timur Geger.

"Barang hadiah yang disediakan misalnya alas kaki untuk Pohon Natal, celemek Natal dan lainnya," kata David.

RODA BERHADIAH- David sementara menghias roda berhadiah di Kharisma Home and Kitchen pada, Rabu (14/11/2018) (POS-KUPANG.COM/HERMINA PELLO)

Untuk promo Natal, lanjutnya, ada berbagai hal misalnya pembelian Pohon Natal mini ada diskon 50 persen. Pohon Natal mini ini untuk di meja kantor, meja ruang tamu. Ada juga beberapa jenis boneka Natal untuk dipajang di bawah Pohon Natal ada diskon 30 persen.

Menurutnya, ada banyak ratusan asesori untuk Natal termasuk untuk anak-anak seperti gelang, topi Natal, jepit rambut dan lainnya.

"Semuanya lengkap di sini. Pohon Natal, baju Santa Claus, lampu Natal dan berbagai asesori lainnya. Kami melayani penjualan grosir dan juga eceran,' katanya.

Theresia mengungkapkan, saat ini masyarakat sudah mulai membeli asesori Natal dan berbagai hal lainnya untuk kebutuhan menjelang Natal. (*)