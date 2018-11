Anggota Wanita Termuda Kongres AS Ini Tak Mampu Sewa Apartemen

KOMPAS.com/Reuters via BBC

POS-KUPANG.COM | NEW YORK - Alexandria Ocasio-Cortez menuai sejarah dalam pemilihan umum sela Amerika Serikat (AS) yang berlangsung Selasa (6/11/2018).

Dia menjadi perempuan termuda yang menjadi anggota Kongres AS dengan menyabet kursi House of Representatives dari distrik New York.

Namun seperti diwartakan BBC Jumat (9/11/2018). Ocasio-Cortez mengaku dia telah menghadapi kendala pertama saat transisi dari warga biasa menjadi wakil rakyat.

Baca: Hentikan Pencarian Korban Lion Air, Kepala Basarnas Minta Maaf

Perempuan berusia 29 tahun itu mengaku tidak bisa menyewa apartemen di Washington karena dia belum menerima gaji sebagai anggota Kongres.

Sesuai dengan aturan kongresional, dia baru bertugas pada 3 Januari 2019 mendatang dengan gaji per tahun mencapai 174.000 dollar AS, sekitar Rp 2,5 miliar.

Baca: Barisan Nusantara Deklarasikan Dukungan Menangkan Jokowi-Maruf

"Saya masih punya waktu tiga bulan sebelum benar-benar bertugas. Jadi, bagaimana saya bisa menyewa apartemen? Masalah ini sangat nyata," kata Ocasio-Cortez kepada New York Times.

Karena persoalannya itu, dia disebut sebagai anggota Kongres milenial. Dia mengunggah problematika tersebut di akun Twitter-nya.

"Banyak momen di mana sistem pemilihan kita tidak siap ketika orang dari kelas pekerja memimpin. Seperti yang saya alami," tuturnya.

Dia mengaku telah menabung sejumlah uang hasilnya bekerja di restoran. Bersama pasangannya, mereka mulai merencanakan penghematan selama tiga bulan ke depan.

"Kami bakal berurusan dengan berbagai kebutuhan logistik setiap harinya. Saya berusaha membiarkannya hingga Januari tiba," bebernya.