4 Hal yang Disukai dari 10 Episode Pertama Drama Korea “The Smile Has Left Your Eyes”

Kim Moo Young (Seo In Guk) dan Yoo Jin Kang (Jung So Min)

POS-KUPANG.COM - Hitungan tubuh naik lagi. Dengan hanya enam episode yang tersisa dari TVN's “The Smile Has Left Your Eyes”, kami terpesona dan masih bingung tentang siapa pembunuh sebenarnya dan bagaimana hubungan Kim Moo Young (Seo In Guk) dan Yoo Jin Kang (Jung So Min) akan berkembang.

Terobsesi adalah pernyataan yang meremehkan pada saat ini. Berikut empat hal yang kami sukai dan dua hal yang kami benci tentang 10 episode pertama “The Smile Has Left Your Eyes”.

1. CINTA: Bagaimana Jin Kang Membela Dirinya Sendiri

Ada banyak misteri tentang Moo Young, jadi tidak mengherankan jika semua orang tertarik kepadanya.

Meskipun Jin Kang tertarik pada Moo Young, dia secara konsisten berdiri di tanah dan memanggilnya keluar setiap kali dia mengatakan tanpa pikir, hal-hal yang menyakitkan dalam cara perhitungan.

Jin Kang tidak takut untuk menunjukkan betapa egois dan merusaknya Moo Young, yang berarti dia juga satu-satunya karakter yang bisa melewatinya.

Bisakah dia mengajarinya bagaimana menjadi "baik"?

Ketahanan Jin Kang terhadap pesonanya membuatnya lebih kuat dan lebih menarik bagi kami dan, sayangnya, bagi Moo Young juga. Apakah dia jatuh cinta padanya, atau akankah ini menjadi Baek Seung Ah Bagian Dua?

2. CINTA: Ketegangan